Ситуация на наличном рынке

Уже традиционно для последних нескольких недель небанковские обменники предлагали иностранную валюту по более низкому курсу, что свидетельствует о достаточно слабом спросе на валюту со стороны населения, отмечает банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Примечательно, что уже вторую неделю подряд, согласно данным НБУ, общее сальдо операций населения с наличной валютой является положительным. Причем за последнюю неделю показатель достиг рекордной отметки почти за год – объем проданной населением валюты был на 12,3 миллиона долларов больше, чем объем приобретенной.

Золотько объясняет, что эти показатели достигаются в результате безналичных операций, но они свидетельствуют об общем тренде на рынке. Спрос на валюту со стороны украинцев снижается, в то время как предложение растет.

Вряд ли в условиях войны можно с уверенностью говорить о продолжительности таких тенденций, ведь любое серьезное событие может повлиять на ситуацию. Но сейчас должны констатировать, что ажиотажный спрос на наличную валюту прошел,

– добавляет она.

Ситуация на наличном рынке 19 июня

Сегодня банки покупают доллар в среднем за 36,90 гривны, а продавали по 37,30 гривны.

покупают доллар в среднем за 36,90 гривны, а продавали по 37,30 гривны. Обменники покупают американскую валюту на уровне 36,90 гривны, а продают за 37,32 гривны.

покупают американскую валюту на уровне 36,90 гривны, а продают за 37,32 гривны. На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,11 гривны, а продажа – 37,21 гривны.

Каким будет курс на следующей неделе

Банкирша отмечает, что не видит серьезных факторов, которые могли бы изменить текущую ситуацию на этой неделе. Поэтому, по ее мнению, наличный курс будет находиться в достаточно узком коридоре 36,9 – 37,4 гривны за доллар.

При этом рынок будет ориентироваться на отметку 37,2 гривны, что за последние две недели стала новым равновесным уровнем.

– прогнозирует Золотько.

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