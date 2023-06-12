Штиль на готівковому: що відбулося з доларом за вихідні

Долар в банках та обмінниках за вихідні майже не змінився. Водночас євро впало при купівлі в обмінниках аж на 46 копійок, а в банках – подорожчало на 17 копійок.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 12 червня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,90 гривні (без змін проти 9 червня), а продаж – 37,30 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 39,87 гривні (+17 копійок), а продають в середньому за 40,50 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,85 гривні (без змін), а продаж – 37,22 гривні (-2 копійки), за даними finance.ua.

(без змін), а продаж – (-2 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 39,40 гривні (-46 копійок), а продаж – 40,33 гривні (-2 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,05 гривні (-9 копійок), а продаж – 37,15 гривні (-8 копійок).

(-9 копійок), а продаж – (-8 копійок). Євро купують по 40,10 гривні (без змін), а продають за 40,30 гривні (без змін).

Чи чекати здорожчання долара

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що в середині червня вартість долара коливатиметься в діапазоні від 37 до 38 гривень, а євро – від 40 до 41 гривні.

Важливо додати, що різниця між офіційним та курсом "обмінників" істотно не зміниться. Максимально прогнозований її рівень – до 2,5%.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Готівковий курс валют загалом залишатиметься стабільним з незначними коливаннями. За всіма ознаками, курсовий "коридор" для долара та євро збережеться в межах 1 гривні: очікується, що курс долара коливатиметься в діапазоні 37 – 38 гривні з домінуванням до нижньої межі коридору та дрібними його "проривами", а євро – 40 – 41 гривні.