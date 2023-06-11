Долар падає і падає

Нагадуємо, що лише у квітні цього року готівковий долар скотився до річного мінімум на рівні 37,05 гривні. А зараз він не перевищує при купівлі 36,9 гривні.

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Зверніть увагу, що різниця між курсом інтервенцій НБУ на міжбанківському валютному ринку (36,93 гривні) та ринковим скоротилася до 12 копійок.

Завдяки західним партнерам, які фінансово підтримують Україну, НБУ збільшив золотовалютні резерви до 12-річного максимуму. Таким чином, за даними "Мінфіну", з 31 грудня 2022 року по 31 травня 2023 року рівень міжнародних золотовалютних резервів зріс з 28,49 мільярда доларів до 37,31 мільярда доларів.

Які чинники найбільше впливатимуть на курсоутворення влітку

Макрофінансова допомога від країн-партнерів;

До прикладу, лише США у період з 24 лютого 2022 року по 15 січня 2023 року виділили Україні 25,1 мільярда доларів фінансової допомоги. Водночас на 2023 рік заплановано надати допомоги ще на 10 мільярдів доларів. Загалом Україні допомагають близько 50 країн.

Попит на валюту з боку населення;

Подальшому здешевленню сприяє й те, що попит на валюту впав серед населення. На це вплинуло те, що з'явилася можливість безперешкодно купити іноземну валюту паралельно зі зниженням курсу долара та євро до гривні.

Робота НБУ зі "зв'язування" гривні;

В Нацбанку для стимулювання банків залучати гривневі депозити оголосили про введення 3-місячних депсертифікатів із дохідністю у 25%, що дорівнює обліковій ставці. Відтак у комерційних банківських установах процентні ставки за вкладами на 3 місяці злетіли до 20 – 21% річних. Це спричинило здешевлення долара та євро.

Стан української економіки в цілому та її експортний потенціал;

Втім не варто забувати, що стан української економіки все ще далекий від ідеального. На це вплинула війна та сукупні проблеми, як от блокування експорту зерна та інших сільгоспкультур у країни Європи та через зерновий коридор. Після цього пропозиція валюти від експортерів на міжбанківському валютному ринку впала в рази. Якщо у березні за тиждень експортери продавали від 220 до 280 мільйонів доларів, то у травні – лише від 130 до 190 мільйонів доларів.

Грошові виплати військовим.

Нагадуємо, що військові, як отримують 100 тисяч гривень за службу на передову, є основними покупцями іноземної валюти. Водночас саме ці виплати призвели й до різкого дефіциту у бюджету. Крім того, скандал навколо виплат військовим у розмірі 30 тисяч теж може вплинути на курс долара. Якщо закон про повернення виплат усім захисникам повернуть, то це спричинить збільшення кількості гривні в обороті. Відповідно, стабільність валютного курсу похитнеться.

Згідно з прогнозами та переліченими факторами, які можуть впливати на курс влітку, долар має усі шанси триматися діапазону в межах 36,90 — 38 гривень. Однак все буде впиратися у рішення регулятора та зовнішню фінансову допомогу.

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