Доллар падает и падает

Напоминаем, что только в апреле этого года наличный доллар скатился до годового минимума на уровне 37,05 гривны. А сейчас он не превышает при покупке 36,9 гривны.

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Обратите внимание, что разница между курсом интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке (36,93 гривны) и рыночным сократилась до 12 копеек.

Благодаря западным партнерам, финансово поддерживающим Украину, НБУ увеличил золотовалютные резервы до 12-летнего максимума. Таким образом, по данным "Минфина", с 31 декабря 2022 года по 31 мая 2023 года уровень международных золотовалютных резервов вырос с 28,49 миллиарда долларов до 37,31 миллиарда долларов.

Какие факторы будут больше всего влиять на курсообразование летом

Макрофинансовая помощь от стран-партнеров;

К примеру, только США в период с 24 февраля 2022 по 15 января 2023 выделили Украине 25,1 миллиарда долларов финансовой помощи. В то же время на 2023 год запланировано оказать помощь еще на 10 миллиардов долларов. Всего Украине помогают около 50 стран.

спрос на валюту со стороны населения;

Дальнейшему удешевлению способствует и то, что спрос на валюту упал среди населения. Это повлияло на то, что появилась возможность беспрепятственно купить иностранную валюту параллельно со снижением курса доллара и евро к гривне.

Работа НБУ по "связыванию" гривны;

В Нацбанке для стимулирования банков привлекать гривневые депозиты объявили о введении 3-месячных депсертификатов с доходностью в 25%, что равняется учетной ставке. Следовательно, в коммерческих банковских учреждениях процентные ставки по вкладам на 3 месяца взлетели до 20 – 21% годовых. Это привело к удешевлению доллара и евро.

Состояние украинской экономики в целом и ее экспортный потенциал;

Впрочем, не стоит забывать, что состояние украинской экономики все еще далеко от идеального. На это повлияла война и совокупные проблемы, как блокирование экспорта зерна и других сельхозкультур в страны Европы и через зерновой коридор. После этого предложение валюты от экспортеров на межбанковском валютном рынке упало в разы. Если в марте за неделю экспортеры продавали от 220 до 280 миллионов долларов, то в мае – всего от 130 до 190 миллионов долларов.

Денежные выплаты военным.

Напоминаем, что военные, получающие 100 тысяч гривен за службу на передовую, являются основными покупателями иностранной валюты. В то же время, именно эти выплаты привели и к резкому дефициту у бюджета. Кроме того, скандал вокруг выплат военным в размере 30 тысяч тоже может повлиять на курс доллара. Если закон о возврате выплат всем защитникам вернут, то это приведет к увеличению количества гривны в обороте. Соответственно, стабильность валютного курса пошатнется.

Согласно прогнозам и перечисленным факторам, которые могут влиять на курс летом, доллар имеет все шансы держаться диапазона в пределах 36,90 – 38 гривен. Однако все будет упорствовать в решении регулятора и внешней финансовой помощи.

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