Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 9 червня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,90 гривні (+5 копійок проти 8 червня), а продаж – 37,30 гривні (без змін).
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- Готівкове євро банки купують за 39,70 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 40,40 гривні (+15 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,65 гривні (-24 копійки), а продаж – 37,31 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 39,66 гривні (-22 копійки), а продаж – 40,40 гривні (+9 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,14 гривні (+4 копійки), а продаж – 37,23 гривні (+3 копійки).
- Євро купують по 40,10 гривні (+8 копійок), а продають за 40,30 гривні (+13 копійок).
Що буде з курсом в середині червня
У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що на наступний тиждень курс валют буде стабільним, а будь-які зміни не передбачаються.
Лєсовий додав, що різниця між офіційним та курсом обмінників істотно не зміниться. А прогнозований рівень буде до 2,5%.
Готівковий курс валют загалом залишатиметься стабільним з незначними коливаннями. За всіма ознаками, курсовий "коридор" для долара та євро збережеться в межах 1 гривні: очікується, що курс долара коливатиметься в діапазоні 37–38 гривні з домінуванням до нижньої межі коридору та дрібними його "проривами", а євро – 40–41 гривні.