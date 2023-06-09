Курс валют в банках

По данным "Минфина", 9 июня покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,90 гривны (+5 копеек против 8 июня), а продажа – 37,30 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 39,70 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 40,40 гривны (+15 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,65 гривны (-24 копейки), а продажа – 37,31 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.

(-24 копейки), а продажа – (+6 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,66 гривны (-22 копейки), а продажа – 40,40 гривны (+9 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,14 гривны (+4 копейки), а продажа – 37,23 гривны (+3 копейки).

(+4 копейки), а продажа – (+3 копейки). Евро покупают по 40,10 гривны (+8 копеек), а продают за 40,30 гривны (+13 копеек).

Что будет с курсом в середине июня

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что на следующую неделю курс валют будет стабильным, а какие-либо изменения не предусматриваются.

По его словам, курс доллара будет колебаться в диапазоне от 37 до 38 гривен, а евро – от 40 до 41 гривны.

Лесовой добавил, что разница между официальным и курсом обменников существенно не изменится. А прогнозируемый уровень будет до 2,5%.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Наличный курс валют будет оставаться стабильным с незначительными колебаниями. По всем признакам курсовый "коридор" для доллара и евро сохранится в пределах 1 гривны: ожидается, что курс доллара будет колебаться в диапазоне 37-38 гривны с доминированием до нижней границы коридора и мелкими его "прорывами", а евро - 40-41 гривны .

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