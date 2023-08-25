Долар трішки подешевшав: на скільки впала у ціні валюта за добу

В обмінниках та на чорному ринку спостерігається несуттєвий спад вартості як при продажі, так і при купівлі долара. Втім в банках валюта трішки додала у ціні. А от євро обвалилося в обмінниках при купівлі на понад 30 копійок за добу.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 25 серпня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому 37,95 гривні (+5 копійок проти 24 серпня), а продаж – 38,7 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 41,27 гривні (-8 копійок), а продають в середньому за 42,1 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,83 гривні (-8 копійок), а продаж – 38,58 гривні (-3 копійки), за даними finance.ua.

(-8 копійок), а продаж – (-3 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41 гривня (-34 копійки), а продаж – 42,11 гривні (-3 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,32 гривні (-1 копійка), а продаж – 38,55 гривні (-5 копійок).

(-1 копійка), а продаж – (-5 копійок). Євро купують за 41,6 гривні (-10 копійок), а продають за 42,01 гривні (-4 копійки).

Що буде з курсом восени

У коментарі 24 Каналу економіст Олег Гетман розповідає, що Нацбанк давно йде до того, щоб прийняти рішення про плаваючий курс. Як зауважують експерти аналітичного центру загроз девальвації немає.

Олег Гетман Фахівець Економічної експертної платформи Ми маємо рекордні золото-валютні резерви, ми маємо надходження валюти, ми маємо профіцитний поточний платіжний баланс. Тож, якщо курс відпустять, то можна очікувати навіть ревальвації – укріплення гривні до 35 чи до 33 гривень.

Восени нам варто очікувати, що регулятор таки наважиться відпустити курс та перейде до гнучкого курсоутворення, як це і має бути в розвиненій економіці.

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