Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 24 серпня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому 37,9 гривні (+20 копійок проти 23 серпня), а продаж – 38,7 гривні (+20 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 41,35 гривні (+5 копійок), а продають в середньому за 42,2 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,9 гривні (-8 копійок), а продаж – 38,77 гривні (+23 копійки), за даними finance.ua.

(-8 копійок), а продаж – (+23 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,67 гривні (-2 копійки), а продаж – 42 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,33 гривні (+6 копійок), а продаж – 38,60 гривні (без змін).

(+6 копійок), а продаж – (без змін). Євро купують за 41,7 гривні (без змін), а продають за 42,05 гривні (+3 копійки).

Курс валют в кінці серпня

У розмові з 24 Каналом банкір Тарас Лєсовий повідомив, що наступного тижня долар може бути на рівні 38 – 39 гривень за долар, а за євро – 41 – 43 гривні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Різниця між курсом покупки та продажу не перевищить 0,5 гривень, а поточні коливання будуть в межах 0,1 – 0,5 гривень.

Відтак в кінці серпня можемо спостерігати за тим, як триватиме період до майбутніх вересневих змін. Йдеться про повернення до плаваючого курсу.

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