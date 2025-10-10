Наявність погодинних відключень в Україні залежатиме від наслідків російських ударів по енергооб'єктам країни. Точну оцінку повинні надати енергетики.

Чи будуть в Україні погодинно вимикати світло?

Але на об'єкти вони прибули лише після відбою повітряної тривоги, тобто після 7 ранку, повідомляє 24 Канал з посиланням на міністерку енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Все залежить від того, наскільки сильно постраждали об’єкти. Енергетики тільки о 7:30 зайшли на них, йде оцінка пошкоджень, зокрема можливостей швидкого відновлення,

– сказала Гринчук.

Вона розповіла, що вночі росіяни здійснили прицільний комбінований удар в основному по областях Лівобережжя, по об’єктах генерації. Через це й сталися перебої зі світлом. Крім того, наразі застосовуються графіки аварійних відключень.

Це робиться, аби збалансувати енергосистему, поки енергетики не дістануться до обладнання, не оцінять його стан і не почнуть заживлювати споживачів,

– пояснила Світлана Грінчук.

Важливо! Згідно з її слів, як тільки буде можливість, то споживачів переведуть на тимчасові графіки. Також є такий варіант, що електропостачання здійснюватиметься в повному обсязі.

Що кажуть в уряді про атаку?

Це був один з найбільших сконцентрованих ударів саме проти обʼєктів енергетики. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

На жаль, є суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури,

– розказала Свириденко.

Відновлювальні роботи в регіонах розпочались одразу після відбоїв. Тобто о 7.30 вже працювали ремонтники, енергетики, були залучені служби. Зокрема є доручення щодо кожного регіону.

Зверніть увагу! На час робіт на місцях забезпечені альтернативні джерела енергії, серед яких генератори, пункти незламності, додатковий звʼязок.

У яких областях наразі найбільші проблеми?