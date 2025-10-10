Аварійні графіки: в Міненерго розповіли, як довго триватимуть відключення
- Наявність погодинних відключень в Україні залежатиме від наслідків російських ударів по енергетичній структурі.
- Наразі застосовуються графіки аварійних відключень для збалансування енергосистеми, поки не оцінять стан обладнання.
Наявність погодинних відключень в Україні залежатиме від наслідків російських ударів по енергооб'єктам країни. Точну оцінку повинні надати енергетики.
Чи будуть в Україні погодинно вимикати світло?
Але на об'єкти вони прибули лише після відбою повітряної тривоги, тобто після 7 ранку, повідомляє 24 Канал з посиланням на міністерку енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Читайте також Після масованої атаки: "Нова пошта" повідомила про збої у доставці
Все залежить від того, наскільки сильно постраждали об’єкти. Енергетики тільки о 7:30 зайшли на них, йде оцінка пошкоджень, зокрема можливостей швидкого відновлення,
– сказала Гринчук.
Вона розповіла, що вночі росіяни здійснили прицільний комбінований удар в основному по областях Лівобережжя, по об’єктах генерації. Через це й сталися перебої зі світлом. Крім того, наразі застосовуються графіки аварійних відключень.
Це робиться, аби збалансувати енергосистему, поки енергетики не дістануться до обладнання, не оцінять його стан і не почнуть заживлювати споживачів,
– пояснила Світлана Грінчук.
Важливо! Згідно з її слів, як тільки буде можливість, то споживачів переведуть на тимчасові графіки. Також є такий варіант, що електропостачання здійснюватиметься в повному обсязі.
Що кажуть в уряді про атаку?
Це був один з найбільших сконцентрованих ударів саме проти обʼєктів енергетики. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
На жаль, є суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури,
– розказала Свириденко.
Відновлювальні роботи в регіонах розпочались одразу після відбоїв. Тобто о 7.30 вже працювали ремонтники, енергетики, були залучені служби. Зокрема є доручення щодо кожного регіону.
Зверніть увагу! На час робіт на місцях забезпечені альтернативні джерела енергії, серед яких генератори, пункти незламності, додатковий звʼязок.
У яких областях наразі найбільші проблеми?
У ніч на 10 жовтня росіяни атакували енергосистему України. Удар завдавався ракетами та безпілотниками.
Найскладнішою ситуація залишається в Києва та 5 областях. Йдеться про Київську, Харківську, Сумську, Полтавську та Чернігівську області.
Для стабілізації ситуації в енергосистемі у частині названих регіонів запроваджені аварійні відключення. Також подібна ситуація спостерігається у Запорізькій та Дніпропетровській областях.