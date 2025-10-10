Наличие почасовых отключений в Украине будет зависеть от последствий российских ударов по энергообъектам страны. Точную оценку должны предоставить энергетики.

Будут ли в Украине почасово выключать свет?

Но на объекты они прибыли только после отбоя воздушной тревоги, то есть после 7 утра, сообщает 24 Канал со ссылкой на министра энергетики Светлану Гринчук в эфире телемарафона "Единые новости".

Все зависит от того, насколько сильно пострадали объекты. Энергетики только в 7:30 зашли на них, идет оценка повреждений, в частности возможностей быстрого восстановления,

– сказала Гринчук.

Она рассказала, что ночью россияне осуществили прицельный комбинированный удар в основном по областям Левобережья, по объектам генерации. Из-за этого и произошли перебои со светом. Кроме того, сейчас применяются графики аварийных отключений.

Это делается, чтобы сбалансировать энергосистему, пока энергетики не доберутся до оборудования, не оценят его состояние и не начнут запитывать потребителей,

– объяснила Светлана Гринчук.

Важно! Согласно ее словам, как только будет возможность, то потребителей переведут на временные графики. Также есть такой вариант, что электроснабжение будет осуществляться в полном объеме.

Что говорят в правительстве об атаке?

Это был один из крупнейших сконцентрированных ударов именно против объектов энергетики. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

К сожалению, есть существенные повреждения энергетической инфраструктуры,

– рассказала Свириденко.

Восстановительные работы в регионах начались сразу после отбоя. То есть в 7.30 уже работали ремонтники, энергетики, были привлечены службы. В частности есть поручения по каждому региону.

Обратите внимание! На время работ на местах обеспечены альтернативные источники энергии, среди которых генераторы, пункты несокрушимости, дополнительная связь.

В каких областях сейчас наибольшие проблемы?