Аварийные графики: в Минэнерго рассказали, как долго будут продолжаться отключения
- Наличие почасовых отключений в Украине будет зависеть от последствий российских ударов по энергетической структуре.
- Сейчас применяются графики аварийных отключений для сбалансирования энергосистемы, пока не оценят состояние оборудования.
Наличие почасовых отключений в Украине будет зависеть от последствий российских ударов по энергообъектам страны. Точную оценку должны предоставить энергетики.
Будут ли в Украине почасово выключать свет?
Но на объекты они прибыли только после отбоя воздушной тревоги, то есть после 7 утра, сообщает 24 Канал со ссылкой на министра энергетики Светлану Гринчук в эфире телемарафона "Единые новости".
Все зависит от того, насколько сильно пострадали объекты. Энергетики только в 7:30 зашли на них, идет оценка повреждений, в частности возможностей быстрого восстановления,
– сказала Гринчук.
Она рассказала, что ночью россияне осуществили прицельный комбинированный удар в основном по областям Левобережья, по объектам генерации. Из-за этого и произошли перебои со светом. Кроме того, сейчас применяются графики аварийных отключений.
Это делается, чтобы сбалансировать энергосистему, пока энергетики не доберутся до оборудования, не оценят его состояние и не начнут запитывать потребителей,
– объяснила Светлана Гринчук.
Важно! Согласно ее словам, как только будет возможность, то потребителей переведут на временные графики. Также есть такой вариант, что электроснабжение будет осуществляться в полном объеме.
Что говорят в правительстве об атаке?
Это был один из крупнейших сконцентрированных ударов именно против объектов энергетики. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
К сожалению, есть существенные повреждения энергетической инфраструктуры,
– рассказала Свириденко.
Восстановительные работы в регионах начались сразу после отбоя. То есть в 7.30 уже работали ремонтники, энергетики, были привлечены службы. В частности есть поручения по каждому региону.
Обратите внимание! На время работ на местах обеспечены альтернативные источники энергии, среди которых генераторы, пункты несокрушимости, дополнительная связь.
В каких областях сейчас наибольшие проблемы?
В ночь на 10 октября россияне атаковали энергосистему Украины. Удар наносился ракетами и беспилотниками.
Самой сложной ситуация остается в Киеве и 5 областях. Речь идет о Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях.
Для стабилизации ситуации в энергосистеме в части названных регионов введены аварийные отключения. Также подобная ситуация наблюдается в Запорожской и Днепропетровской областях.