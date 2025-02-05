Чи введуть графіки відключень в Україні через похолодання

Введення графіків відключень не відбудеться через морозну погоду. Однак зробити їх чинними можуть інші обставини.

Чи відключатимуть в Україні світло через морози

Йдеться про російські атаки на українську енергетику, пише 24 канал з посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенко після зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі у Києві.

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Температура не впливає на графіки відключень. Єдине, що впливає, це наслідки атак,

– зазначив Галущенко.

Зокрема міністр нагадав, що останніми днями спостерігаються відключення електроенергії внаслідок ракетно-дронових атак Росії. Однак навіть попри суттєвий рівень пошкоджень, вони мають обмежений характер.

Герман Галущенко розповів, що у вихідні дні країна-агресорка серйозно пошкодила один з об’єктів генерації. А час, необхідний на відновлення, доки невідомий.

Хочу сказати, що в неділю ми, на жаль, втратили велику генеруючу потужність, і ще невідомо, скільки часу піде на відновлення. Ще треба час, щоб дефектувати. Але ми бачимо суттєвий рівень пошкодження,

– пояснив Галущенко.

Нагадаємо! З 1 лютого НЕК "Укренерго" вводила графіки аварійних відключень у низці областей через серйозні обстріли енергосистеми. Однак зниження температури не зумовить необхідність застосувати обмеження.