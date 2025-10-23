Графіки відключень світла діють у більшості областей: коли їх можуть скасувати

В Україні нині частково запроваджені графіки погодинних та аварійних відключень світла, а також обмеження для бізнесу. За певних умов їх можуть скасувати.

Коли можуть скасувати відключення світла?

Міністерка енергетики Світлана Гринчук в етері марафону "Єдині новини" повідомила, що у більшості областей України 23 жовтня діють обмеження щодо електроенергії, передає 24 Канал.

Дивіться також Свириденко відповіла, чи чекати українцям підвищення цін на електроенергію цієї зими

Спочатку через падіння напруги запровадили ГАВ, що не дозволяють надати графіки заздалегідь. Згодом їх змінили на ГПВ, аби українцям було простіше прогнозувати свій день. Для відновлення енергосистеми та скасування усіх графіків потрібні певні умови.

Як тільки буде відновлюватися обладнання, вводитися додаткові потужності і будуть дозволяти мережи, звичайно, графіки будуть зменшуватися і скасовуватися по регіонах,

– говорить Гринчук.

За її словами, наразі складно оцінити, скільки часу на це знадобиться.

Чи очікувати блекаутів в Україні?

Великий відсоток енергетичної інфраструктури України пошкоджено через масовані атаки. Про це в етері 24 Каналу розповів колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков,

Енергетики зробили неймовірне, але вони підготувались до середньостатистичної зими. Зараз починається осінньо-зимовий максимум, і ми отримуємо два потужних комбінованих удари як по генерації, так і майже по всій інфраструктурі.

Я б сказав, що сьогодні ситуація критична. Ми бачимо, що цілі міста, райони без електроенергії. Енергетики все відновлюють, але Росія знову завдає ударів. Варто пам'ятати, що в енергетичному комплексі вже немає запасу міцності,

– підкреслив Іван Плачков.

Тотального блекауту росіяни не доб'ються, але у містах, в деяких регіонах будуть відключення електроенергії на непрогнозований період. Це буде може бути на 2 – 4 – 6 годин, можливо, на одну – дві доби. Цей час потрібен енергетикам, щоб замінили трансформатори, підійняти опори – це дуже складне обладнання.

Новини про енергетику України