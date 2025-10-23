Графики отключений света действуют в большинстве областей: когда их могут отменить
- Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что графики отключений света могут отменить, когда восстановится оборудование и введутся дополнительные мощности.
- Иван Плачков отметил, что энергетическая инфраструктура Украины сильно повреждена, и отключения электроэнергии могут длиться от нескольких часов до нескольких суток.
В Украине сейчас частично введены графики почасовых и аварийных отключений света, а также ограничения для бизнеса. При определенных условиях их могут отменить.
Когда могут отменить отключение света?
Министр энергетики Светлана Гринчук в эфире марафона "Единые новости" сообщила, что в большинстве областей Украины 23 октября действуют ограничения по электроэнергии, передает 24 Канал.
Сначала из-за падения напряжения ввели ГАВ, что не позволяют предоставить графики заранее. Впоследствии их изменили на ГПВ, чтобы украинцам было проще прогнозировать свой день. Для восстановления энергосистемы и отмены всех графиков нужны определенные условия.
Как только будет восстанавливаться оборудование, вводиться дополнительные мощности и будут позволять сети, конечно, графики будут уменьшаться и отменяться по регионам,
– говорит Гринчук.
По ее словам, пока сложно оценить, сколько времени на это понадобится.
Ожидать ли блэкаутов в Украине?
Большой процент энергетической инфраструктуры Украины поврежден из-за массированных атак. Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков,
Энергетики сделали невероятное, но они подготовились к среднестатистической зиме. Сейчас начинается осенне-зимний максимум, и мы получаем два мощных комбинированных удара как по генерации, так и почти по всей инфраструктуре.
Я бы сказал, что сегодня ситуация критическая. Мы видим, что целые города, районы без электроэнергии. Энергетики все восстанавливают, но Россия снова наносит удары. Стоит помнить, что в энергетическом комплексе уже нет запаса прочности,
– подчеркнул Иван Плачков.
Тотального блэкаута россияне не добьются, но в городах, в некоторых регионах будут отключения электроэнергии на непрогнозируемый период. Это будет может быть на 2 – 4 – 6 часов, возможно, на одну – двое суток. Это время нужно энергетикам, чтобы заменили трансформаторы, поднять опоры – это очень сложное оборудование.
Новости об энергетике Украины
По состоянию на октябрь 2025 года Россия запустила около 3000 БпЛА против Украины, что значительно больше по сравнению с августом. Только в октябре Россия нанесла 4 масштабные удары по энергетической сети Украины.
Россияне все больше атакуют газовую инфраструктуру Украины, что может угрожать отопительному сезону. Дефицит газа возможен, поэтому Украина рассматривает закупку газа в Европе и накопление объемов в подземных хранилищах.
После массированных российских обстрелов на энергетическую инфраструктуру, украинцы начали активно покупать генераторы, повербанки и зарядные станции. Продажи этих товаров резко выросли: например, с 10 по 13 октября продажи зарядных станций увеличились в 3,6 раза в денежном выражении.