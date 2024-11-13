Мінфін отримало 1,35 мільярда доларів гранту від США

Україна змогла отримати грант від США на 1,35 мільярда доларів. Проте міжнародне пряме фінансування бюджету від початку повномастабного вторгнення перевищило 100 млільярдів доларів..

Грант від США

Гроші підуть на відшкодування пріоритетних соціальних та гуманітарних видатків держбюджету, зокрема, на зарплати педагогам, передає 24 Канал з посиланням на Мінфін.

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Нагадаємо! Цьогоріч бюджетна підтримка від США складе 7,8 мільярда доларів, із яких вже надано 5,2 мільярда доларів.

Уряд США виділив Україні фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у співпраці з Міністерством фінансів США та Державним департаментом США. Ця фінансова підтримка була спрямована до Державного бюджету України через проект Світового банку "Підтримка державних видатків для покращення підзвітності та відповідальності в Україні" (PEACE в Україні).

Сергій Марченко Міністр фінансів України Пряма бюджетна підтримка від США з лютого 2022 року сягнула 28,2 млрд дол. Це – найбільша фінансова допомога Україні серед усіх країн світу. Надійне партнерство з США допомагає Уряду України зберігати фінансову стабільність та підтримувати громадян через надання основних державних послуг, таких як освіта та рятувальні служби.

Станом на сьогодні міжнародне пряме фінансування бюджету України з початку великої війни перевищило 100 мільярдів доларів.