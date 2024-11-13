Грант от США

Деньги пойдут на возмещение приоритетных социальных и гуманитарных расходов госбюджета, в частности, на зарплаты педагогам, передает 24 Канал со ссылкой на Минфин.

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Напомним! В этом году бюджетная поддержка от США составит 7,8 миллиарда долларов, из которых уже предоставлено 5,2 миллиарда долларов.

Правительство США выделило Украине финансирование через Агентство США по международному развитию (USAID) в сотрудничестве с Министерством финансов США и Государственным департаментом США. Эта финансовая поддержка была направлена в Государственный бюджет Украины через проект Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для улучшения подотчетности и ответственности в Украине" (PEACE в Украине).

Сергей Марченко Министр финансов Украины Прямая бюджетная поддержка от США с февраля 2022 достигла 28,2 млрд долл. Это – крупнейшая финансовая помощь Украине среди всех стран мира. Надежное партнерство с США помогает Правительству Украины сохранять финансовую стабильность и поддерживать граждан через предоставление основных государственных услуг, таких как образование и спасательные службы.

На сегодня международное прямое финансирование бюджета Украины с начала большой войны превысило 100 миллиардов долларов.