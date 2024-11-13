Грант від США

Гроші підуть на відшкодування пріоритетних соціальних та гуманітарних видатків держбюджету, зокрема, на зарплати педагогам, передає 24 Канал з посиланням на Мінфін.

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Нагадаємо! Цьогоріч бюджетна підтримка від США складе 7,8 мільярда доларів, із яких вже надано 5,2 мільярда доларів.

Уряд США виділив Україні фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у співпраці з Міністерством фінансів США та Державним департаментом США. Ця фінансова підтримка була спрямована до Державного бюджету України через проект Світового банку "Підтримка державних видатків для покращення підзвітності та відповідальності в Україні" (PEACE в Україні).

Сергій Марченко Міністр фінансів України Пряма бюджетна підтримка від США з лютого 2022 року сягнула 28,2 млрд дол. Це – найбільша фінансова допомога Україні серед усіх країн світу. Надійне партнерство з США допомагає Уряду України зберігати фінансову стабільність та підтримувати громадян через надання основних державних послуг, таких як освіта та рятувальні служби.

Станом на сьогодні міжнародне пряме фінансування бюджету України з початку великої війни перевищило 100 мільярдів доларів.