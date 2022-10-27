Гривня міцнішає: де найвигідніший курс на готівковому ринку
Гривня продовжує зміцнюватись станом на 27 жовтня, а курс долара знижуватись. Сьогодні, як і вчора, найвигідніше купувати та здавати долар на чорному ринку.
Курс валют у банках
За даними "Мінфіну", 27 жовтня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 39,50 гривень (+10 копійок проти 26 жовтня). Тоді як продають її за 40,10 гривні (-30 копійок).
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Готівкове євро трішки подешевшало – банки купують за 38,50 гривні (+20 копійок), а продають в середньому за 39,50 гривні за євро (+10 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 39,24 гривні (-6 копійок), а продають – за 40,10 гривні (-11 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 38,55 гривні (-38 копійок) та продаж – 39,70 гривні (+33 копійки).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,79 гривні (-6 копійок), а продаж – 40 гривні (-5 копійок).
- Євро купують по 39 гривень (+28 копійок), а купують за 39,42 гривні (+42 копійки).
Чи продовжить долар тенденцію падіння
Курс долара у листопаді залежатиме від ситуації на міжбанку, торгового та платіжних балансах. Економіст Олег Гетман розповідає, що на це впливатимуть грошові надходження від США, ситуації з "зерновим коридором" та фактору війни, ситуації на фронті.
Готівковий долар у коридорі 37 – 42 гривні за долар буде постійно коливатися на наступний рік. Ніхто поки не знає, у який бік це буде наступного місяця.
Яким буде курс цього тижня
Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банка Анна Золотько прогнозує, якщо загальна ситуація суттєво не погіршиться, він знаходитиметься в коридорі 39,9 – 40,8 гривні за долар.
Що стосується стабільності на готівковому ринку, то про неї свідчить незначний розрив між курсом продажу та купівлі, який скоротився до 10–11 копійок.