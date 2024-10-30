Тисяча від Зеленського: де держава візьме кошти

З 1 грудня введуть нову урядову програму єПідтримки в ході якої усі українці отримають тисячу гривень. Проте витратити гроші можна буде лише на конкретні речі.

Тисяча від Зеленського

Економіст Олег Пендзин розповів для 24 Каналу, що кошти на реалізацію цієї програми нам надали міжнародні партнери. Також кошти з інших програм, перекидатимуть на цю ж програму. Для визначення цих коштів буде створений спеціальний фонд.

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Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Інша справа полягає у тому, що для того, щоб усе було створено, потрібно подати у Верховну раду зміни до державного бюджету на 2024 рік. Тому що, на скільки мені відомо, такої програми у бюджеті немає.

Для реалізації програми потрібно орієнтовно 25 – 27 мільярдів гривень. Пендзин висловив зауваження, що допомога буде не адресною.

Річ у тому, що весь цивілізований світ на сьогодні допомагає адресно й допомагає, власне, виключно соціально незахищеним населенням. Ніхто не дає допомоги мільйонерам, бо немає потреби. Як на мене, подібний підхід "всім по тисячі" не дуже відповідає принципу соціальної справедливості,

– сказав він.

На його думку, велика кількість забезпечених людей не візьмуть гроші. Тоді як малозабезпеченим дана сума замала.

Потрібно переглянути цю програму й зосередити її на малозабезпечених. Я вже чув деякі коментарі народних депутатів від партії влади з приводу того, що важко визначити, що це за малозабезпечені. Але це хибна позиція. Нині перелік таких верст населення та їхні персональні дані є в Міністерстві соціальної політики. Вони усі верифіковані,

– додав Пендзин.

Також існує занепокоєння щодо діджиталізації нової програми, зокрема, покладання на віртуальні платежі за допомогою карток. Оскільки мільйони пенсіонерів не володіють необхідними навичками користування смартфонами та не знайомі з додатком "Дія", існує значний ризик того, що вони не зможуть отримати доступ до призначеної їм підтримки.