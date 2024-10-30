Тысяча от Зеленского

Экономист Олег Пендзин рассказал для 24 Канала, что средства на реализацию этой программы нам предоставили международные партнеры. Также средства из других программ, будут перебрасывать на эту же программу. Для определения этих средств будет создан специальный фонд.

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Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Другое дело заключается в том, что для того, чтобы все было создано, нужно подать в Верховную Раду изменения в государственный бюджет на 2024 год. Потому что, на сколько мне известно, такой программы в бюджете нет.

Для реализации программы нужно ориентировочно 25 – 27 миллиардов гривен. Пендзин высказал замечание, что помощь будет не адресной.

Дело в том, что весь цивилизованный мир сегодня помогает адресно и помогает, собственно, исключительно социально незащищенным населением. Никто не дает помощи миллионерам, потому что нет необходимости. Как по мне, подобный подход "всем по тысяче" не очень соответствует принципу социальной справедливости,

– сказал он.

По его мнению, большое количество обеспеченных людей не возьмут деньги. Тогда как малообеспеченным данная сумма маловата.

Нужно пересмотреть эту программу и сосредоточить ее на малообеспеченных. Я уже слышал некоторые комментарии народных депутатов от партии власти по поводу того, что трудно определить, что это за малообеспеченные. Но это ошибочная позиция. Сейчас перечень таких слоев населения и их персональные данные есть в Министерстве социальной политики. Они все верифицированы,

– добавил Пендзин.

Также существует беспокойство относительно диджитализации новой программы, в частности, возложение на виртуальные платежи с помощью карточек. Поскольку миллионы пенсионеров не обладают необходимыми навыками пользования смартфонами и не знакомы с приложением "Дія", существует значительный риск того, что они не смогут получить доступ к назначенной им поддержки.