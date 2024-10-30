Тисяча від Зеленського

Економіст Олег Пендзин розповів для 24 Каналу, що кошти на реалізацію цієї програми нам надали міжнародні партнери. Також кошти з інших програм, перекидатимуть на цю ж програму. Для визначення цих коштів буде створений спеціальний фонд.

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Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Інша справа полягає у тому, що для того, щоб усе було створено, потрібно подати у Верховну раду зміни до державного бюджету на 2024 рік. Тому що, на скільки мені відомо, такої програми у бюджеті немає.

Для реалізації програми потрібно орієнтовно 25 – 27 мільярдів гривень. Пендзин висловив зауваження, що допомога буде не адресною.

Річ у тому, що весь цивілізований світ на сьогодні допомагає адресно й допомагає, власне, виключно соціально незахищеним населенням. Ніхто не дає допомоги мільйонерам, бо немає потреби. Як на мене, подібний підхід "всім по тисячі" не дуже відповідає принципу соціальної справедливості,

– сказав він.

На його думку, велика кількість забезпечених людей не візьмуть гроші. Тоді як малозабезпеченим дана сума замала.

Потрібно переглянути цю програму й зосередити її на малозабезпечених. Я вже чув деякі коментарі народних депутатів від партії влади з приводу того, що важко визначити, що це за малозабезпечені. Але це хибна позиція. Нині перелік таких верст населення та їхні персональні дані є в Міністерстві соціальної політики. Вони усі верифіковані,

– додав Пендзин.

Також існує занепокоєння щодо діджиталізації нової програми, зокрема, покладання на віртуальні платежі за допомогою карток. Оскільки мільйони пенсіонерів не володіють необхідними навичками користування смартфонами та не знайомі з додатком "Дія", існує значний ризик того, що вони не зможуть отримати доступ до призначеної їм підтримки.