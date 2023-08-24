Виплати для ВПО з 1 вересня: хто залишиться без грошової допомоги

З 1 вересня деякі категорії ВПО припинять отримувати свої виплати через низку причин. Проте здебільшого усе це пов'язано з їх майновим станом.

Які ВПО втратять свої виплати

В Уряді пояснили, що з початку осені гроші надаватимуться лише тим переселенцям, які справді цього потребують. Натомість ті, хто більш забезпечений, втратять свої щомісячні виплати.

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Більше не платитимуть для:

осіб, які перебували за кордоном понад 30 календарних днів без обґрунтованих причин;

особи, які засуджені та відбувають термін покарання у місцях позбавлення волі;

тих, хто повернувся до свого місця проживання;

тих, хто придбав земельну ділянку, будинок або квартиру на суму більш ніж 100 тисяч гривень;

особи, що купили транспортний засіб, з випуску якого минуло менше ніж 5 років;

тих, що мають депозит на суму у понад 100 тисяч гривень. А також особи, що купили іноземну валюту або дорогоцінні метали на понад 100 тисяч гривень.

Якщо переселенець не підпадає під жодну з цих категорій, йому продовжать виплати автоматично.

Сума виплат, як і раніше становить 2 тисячі гривень для дорослих та 3 тисячі гривень для дітей та людей з інвалідністю.

Як оформити субсидію ВПО

Щоб оформити субсидію для переселенця не потрібен договір про оренду. Натомість при собі варто мати довідку про проживання у територіальній громаді у статусі ВПО.

Також, щоб оформити допомогу потрібні:

Заява. Зразок заповнення тут.

Декларація про дохід.

Паспорт.

Довідка про статус ВПО.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Оформити усе можна або онлайн, через портали ПФУ та "Дію", або наживо, через ЦНАП, ПФУ чи сільраду.