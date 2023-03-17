Українці можуть отримати 6 600 гривень: є час до 20 березня

Українським біженцям пропонують зареєструватися у програмі від Норвезької рада у справах біженців. Кожен член сім'ї зможе отримати впродовж 3 місяців 6 600 гривень.

ВПО можуть отримати кеш-допомогу від Норвезької ради

Українські переселенці та люди, які проживають в районах, постраждалих від бойових дій можуть зареєструватися на отримання грошової допомоги від Норвезької ради у справах біженців.

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Як зареєструватися на програму

Відтак впродовж 3 місяців виплачуватимуться коштидля кожного члена сім'ї. Однак тут є певне обмеження: всього тільки для 5 осіб. Також, надання кеш-допомоги у пріоритеті для найбільш вразливих категорій населення.

Термін подачі заявки – до 20 березня. Це можна зробити у декілька способів:

Перший – надіслати в месенджері WhatsApp повідомлення з текстом "Привіт" на номер: 0 800 609 844;

– надіслати в месенджері WhatsApp повідомлення з текстом "Привіт" на номер: 0 800 609 844; Другий – для реєстрації через Viber відсканувати QR-код, який розміщений на картинці за посиланням.

якщо у вас немає банківського рахунку, виплати можуть надходити за допомогою переказу MoneyGram.

Якщо ж у вас виникли питання, то для отримання додаткової інформації звертайтеся за номером гарячої лінії Норвезької ради: 0 800 302 007.

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Допомога ВПО від держави

Нагадуємо, в Україні внутрішньо переміщені особи отримують державну допомогу на проживання.

Кожна доросла людина отримує, а діти та особи з інвалідністю —

Також, для інших категорій осіб, які допомагають безкоштовно ВПО, розроблені спеціальні програми: