ВПЛ могут получить кеш-помощь от Норвежского совета
Украинские переселенцы и люди, проживающие в районах, пострадавших от боевых действий, могут зарегистрироваться на получение денежной помощи от Норвежского совета по делам беженцев.
Читайте также Подняли пенсию на 62 копейки: украинцы жалуются, что "не почувствовали" индексацию
Как зарегистрироваться на программу
Срок подачи заявки – до 20 марта. Это можно сделать в несколько способов:
- Первый – отправить в мессенджере WhatsApp сообщение с текстом "Привет" на номер: 0 800 609 844;
- Второй – для регистрации через Viber отсканировать QR-код, который размещен на картинке по ссылке.
Если же у вас возникли вопросы, то для получения дополнительной информации обращайтесь по номеру горячей линии Норвежского совета: 0 800 302 007.
Актуально Безработица в Украине выросла: на какую помощь могут рассчитывать украинцы
Помощь ВПЛ от государства
Напомним, в Украине внутренне перемещенные лица получают государственная помощь на проживание.
Также, для других категорий лиц, помогающих бесплатно ВПЛ, разработаны специальные программы:
- Система "Убежище" - те хозяева, которые принимают у себя людей внутренне перемещенных, могут вернуть стоимость коммунальных платежей.
- Также есть возможность вернуть плату коммунальных услуг центрам комплексного проживания и разным санаториям разных форм собственности, которые предоставляют проживание для внутренне перемещенных лиц.
- Работодатели, трудоустраивающие ВПЛ, могут получить помощь от государства.