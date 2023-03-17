ВПО можуть отримати кеш-допомогу від Норвезької ради
Українські переселенці та люди, які проживають в районах, постраждалих від бойових дій можуть зареєструватися на отримання грошової допомоги від Норвезької ради у справах біженців.
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Як зареєструватися на програму
Термін подачі заявки – до 20 березня. Це можна зробити у декілька способів:
- Перший – надіслати в месенджері WhatsApp повідомлення з текстом "Привіт" на номер: 0 800 609 844;
- Другий – для реєстрації через Viber відсканувати QR-код, який розміщений на картинці за посиланням.
Якщо ж у вас виникли питання, то для отримання додаткової інформації звертайтеся за номером гарячої лінії Норвезької ради: 0 800 302 007.
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Допомога ВПО від держави
Нагадуємо, в Україні внутрішньо переміщені особи отримують державну допомогу на проживання.
Також, для інших категорій осіб, які допомагають безкоштовно ВПО, розроблені спеціальні програми:
- Система "Прихисток" – ті господарі, що приймають у себе людей внутрішньо переміщених, можуть повернути вартість комунальних платежів.
- Також є можливість повернути плату комунальних послуг центрам комплексного проживання та різним санаторіям різних форм власності, які надають проживання для внутрішньо переміщених осіб.
- Роботодавці, що працевлаштовують ВПО, можуть отримати допомогу від держави.