Виплати ВПО затримують, але гроші є

Про це розповіла в інтерв'ю Ірина Верещук, віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Вона заявила, що кошти на виплати для ВПО є, тому затримок із соціальною допомогою не мали б бути.

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Однак, як виявилося, річ у тім, що із людьми, які мають право на соціальну допомогу, просто недокомунікували.

От у нас є приклад – виплати ВПО. Я особисто, і моє міністерство не опікується виплатами, це – Міністерство соціальної політики. Це їхній реєстр, це їхня відповідальність. Але нам дзвонять десятки тисяч людей і кажуть, що виплати або затримуються, або чомусь не виплачуються – з технічних чи інших причин. Ми почали розбиратися і побачили, що багато питань від недокомунікації,

– заявила Ірина Верещук.

Віцепрем'єрка додає, що часто людям кажуть, що на виплати немає коштів, тому їх затримують. Однак це не так, бо щомісяця відбувається відповідне фінансування. Лише минулого року на виплати ВПО було витрачено 53 мільярди гривень.

Цікаво, що статус внутрішньо переміщеної особи в Україні мають понад 4,8 мільйона людей.

Скільки отримують ВПО

Ще наприкінці лютого очільниця Міністерства соціальної політики України Оксана Жолнович повідомила, що бюджет на внутрішньо переміщених осіб був витрачений. Основною програмою стали виплати на проживання.

Відтак кожна доросла людина отримувала 2 тисячі гривень, а діти та особи з інвалідністю — 3 тисячі гривень.

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Окрім цього, розроблені спеціальні програми: