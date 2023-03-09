Команда ЦЕС опитала економічних експертів семи різних організацій і створила середні прогнози головних економічних показників у 2023 році: курсу долара, дефіциту бюджету, міжнародної допомоги та розміру ВВП в Україні.

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Для прогнозу було опитано Concorde Capital, Sense bank, Oxford Capital, German Economic Team, Morgan Stanley, ICU та Інститут економічних досліджень та політичних консультацій.

Прогнози щодо курсу долара Нацбанку в опитаних організацій коливаються у діапазоні від 36,6 до 39,5 гривні за долар на початку року та від 36,6 до 45 гривень наприкінці року.

Номінальний ВВП цього року за оцінками різних експертів складе від 152 до 161 мільярду гривень, а реальний може як зрости до 5,5%, так і впасти до -4,6%.

Що стосується дефіциту бюджету, то ця цифра у прогнозах різниться від 33, 9 до 45,9 мільярда доларів. Водночас прогнозована допомога від міжнародних партнерів становить від 37 до 43,2 мільярда доларів.

Прогнози щодо резервів Нацбанку, завдяки яким регулятор підтримує курс національної валюти на зафіксованому рівні, теж дещо відрізняються. За найоптимістичнішим прогнозом в Національного банку буде 33 мільярди доларів резервів, а за найгіршим – 26,3 мільярда.

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