Команда ЦЭС опросил экономических экспертов семи различных организаций и создала средние прогнозы главных экономических показателей в 2023 году: курса доллара, дефицита бюджета, международной помощи и размера ВВП в Украине.

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Для прогноза были опрошены Concorde Capital, Sense bank, Oxford Capital, German Economic Team, Morgan Stanley, ICU и Институт экономических исследований и политических консультаций.

Прогнозы по курсу доллара Нацбанка у опрошенных организаций колеблются в диапазоне от 36,6 до 39,5 гривны за доллар в начале года и от 36,6 до 45 гривен в конце года.

Номинальный ВВП в текущем году по оценкам разных экспертов составит от 152 до 161 миллиарда гривен, а реальный может как вырасти до 5,5%, так и упасть до -4,6%.

Что касается дефицита бюджета, то эта цифра в прогнозах отличается от 33,9 до 45,9 миллиарда долларов. В то же время, прогнозируемая помощь от международных партнеров составляет от 37 до 43,2 миллиарда долларов.

Прогнозы по поводу резервов Нацбанка, благодаря которым регулятор поддерживает курс национальной валюты на зафиксированном уровне, тоже несколько отличаются. По самому оптимистичному прогнозу у Национального банка будет 33 миллиарда долларов резервов, а по самому худшему – 26,3 миллиарда.

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