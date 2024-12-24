Про це пише 24 Канал з посиланням на допис речника МЗС Георгія Тихого в соцмережі Х. Нещодавно повідомлялося і про новації у наданні консульських послуг для українців за кордоном.

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Що написала El Pais і що відповіли в МЗС

Газета навела такі дані: з 24 лютого 2022 за кордоном опинилися від 6 до 10 мільйонів українців. Київ намагається повернути їх додому, зокрема, припиняючи допомогу біженцям і закриваючи доступ до консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку. Таким чином Україна хоче вирішити демографічні проблеми. Утім, війна триває, тож гарантувати безпеку поки не можна.

Та дехто повертається і сам. Серед причин повернення – неможливість знайти роботу в Європі, яка б відповідала кваліфікації, брак почуття приналежності, престарілі батьки та родичі в Україні.

Деякі твердження в цьому матеріалі є некоректними. По-перше, український уряд не просить про скорочення допомоги, по-друге, чоловіки призовного віку мають доступ до консульських послуг,

– написав Георгій Тихий.

Він підкреслив: щоб заохотити добровільне повернення наших громадян, держава має на меті створити позитивну мотивацію, а не перепони.

Міністерство національної єдності також відреагувало. "Україна не має на меті примусово повертати своїх громадян або створювати штучні обмеження для українців за кордоном, зокрема щодо доступу до консульських послуг чи скасування соціальної допомоги. Наша основна мета – створити умови для добровільного повернення громадян, забезпечивши безпеку, економічні можливості, доступ до житла та соціальних послуг", – написали там.

Відомство запевнило, що разом з МЗС продовжить працювати над збереженням національної та культурної ідентичності українців, які перебувають за кордоном.