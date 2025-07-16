До 3 000 гривень: хто з українців отримає грошову допомогу до 24 серпня

Чимало громадян отримають грошову допомогу до Дня Незалежності. Ці кошти виплатять до 24 серпня.

Хто отримає гроші до Дня Незалежності?

Вони передбачені для людей, що відповідають певним вимогам, пише 24 Канал з посиланням на представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

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Найбільший розмір виплат – 3 100 гривень – зможуть отримати особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Водночас ті українці, які мають інвалідність через війну та колишні малолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, яких визнали особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, отримують суму залежно від своєї групи.

Гроші розподілять таким чином:

І група – 3 100 гривень;

II група – 2 900 гривень;

III група – 2 700 гривень.

Далі у списку – допомога й для учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та колишніх неповнолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків. Уряд надасть таким особам 1 000 гривень до 24 серпня поточного року.

650 гривень до Дня Незалежності отримають члени родин загиблих або померлих учасників бойових дій, захисників і захисниць України, а також вдови/вдівці, які не одружилися вдруге (якщо померла особа мала інвалідність унаслідок війни, брала участь у бойових діях або була жертвою нацистських переслідувань).

Крім того, учасники війни та колишні в'язні концтаборів, гетто, та інших місць примусового тримання, а також особи, яких насильно вивезли на примусові роботи та діти партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога можуть отримати цього року 450 гривень.