До Дня Незалежності ряд українців може отримати допомогу від уряду. Тобто грошові виплати.

Коли виплатять гроші до Дня Незалежності?

Розмір становить від 450 до 3 100 гривень залежно від категорії, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Існує кілька способів: як українцям оформити допомогу до Дня Незалежності

Отримати кошти українці можуть до 24 серпня. Однак для кожної людини передбачені власні умови.

Наприклад, пенсіонерам, які мають право на грошову виплату до свята, її здійснять в серпні разом із пенсією. Це відбудеться в автоматичному режимі, і людині не потрібно додатково звертатися до Пенсійного фонду.

Тим, хто проходить службу, виплату буде проведено за місцем служби роботодавцем (або ж військовою частиною) на підставі поданої до Пенсійного фонду України заявки на фінансування виплати до Дня Незалежності,

– додали на порталі ПФУ.

Важливо! Якщо особа не є пенсіонером, не проходить службу та працює або не працює, то допомогу до Дня Незалежності України буде проведено за заявою особи, яка має право на таку виплату.

Як подати заяву для отримання виплат?

Подати заяву українці можуть зручним для себе способом. Зокрема пропонуються такі:

особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду або до центру надання адміністративних послуг за задекларованим або ж зареєстрованим місцем проживання чи чинного перебування;

поштою – на адресу Пенсійного фонду України;

онлайн – через вебпортал електронних послуг ПФУ, з накладанням кваліфікованого електронного підпису (інструкція тут).

Зверніть увагу! У заяві зазначаються реквізити документів, що підтверджують особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати, а ще номер банківського рахунка для одержання виплати.