Кому не буде виплат до Дня Незалежності?

Допомога до Дня Незалежності від держави становить від 450 до 3 100 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну.

Грошову допомогу не отримають ті українці, які НЕ належать до наступних категорій:

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

колишні малолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге;

дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге;

учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників.

Чи буде додатковий вихідний на День Незалежності?

У 2025 році День Незалежності України припадає на неділю, 24 серпня, а 25 серпня буде робочим днем.

Офіційним вихідним буде лише неділя, 24 серпня. Однак роботодавці можуть зробити вихідний у понеділок або скоротити робочий день для своїх працівників, якщо захочуть.

У серпні в Україні, як і у попередні місяці, вихідними будуть лише субота та неділя. Так, українці відпочиватимуть лише 10 днів: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 і 31 серпня. Водночас громадяни працюватимуть 21 день: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 та 29 серпня.