Кому не будет выплат ко Дню Независимости?

Помощь ко Дню Независимости от государства составляет от 450 до 3 100 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.

Денежную помощь не получат те украинцы, которые НЕ относятся к следующим категориям:

лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной;

лица с инвалидностью вследствие войны;

бывшие малолетние узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам;

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;

члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз;

жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз;

участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, которые были насильно вывезены на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков.

Будет ли дополнительный выходной на День Независимости?

В 2025 году День Независимости Украины приходится на воскресенье, 24 августа, а 25 августа будет рабочим днем.

Официальным выходным будет только воскресенье, 24 августа. Однако работодатели могут сделать выходной в понедельник или сократить рабочий день для своих работников, если захотят.

В августе в Украине, как и в предыдущие месяцы, выходными будут только суббота и воскресенье. Так, украинцы будут отдыхать только 10 дней: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 и 31 августа. В то же время граждане будут работать 21 день: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 и 29 августа.