Ко Дню Независимости ряд украинцев может получить помощь от правительства. То есть денежные выплаты.

Когда выплатят деньги ко Дню Независимости?

Размер составляет от 450 до 3 100 гривен в зависимости от категории, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Существует несколько способов: как украинцам оформить помощь ко Дню Независимости

Получить средства украинцы могут до 24 августа. Однако для каждого человека предусмотрены собственные условия.

Например, пенсионерам, которые имеют право на денежную выплату к празднику, ее осуществят в августе вместе с пенсией. Это произойдет в автоматическом режиме, и человеку не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд.

Тем, кто проходит службу, выплату будет проведено по месту службы работодателем (или военной частью) на основании поданной в Пенсионный фонд Украины заявки на финансирование выплаты ко Дню Независимости,

– добавили на портале ПФУ.

Важно! Если лицо не является пенсионером, не проходит службу и работает или не работает, то помощь ко Дню Независимости Украины будет проведена по заявлению лица, которая имеет право на такую выплату.

Как подать заявление для получения выплат?

Подать заявление украинцы могут удобным для себя способом. В частности предлагаются следующие:

лично, обратившись в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда или в центр предоставления административных услуг по задекларированному или зарегистрированному месту жительства или действующего пребывания;

по почте – в адрес Пенсионного фонда Украины;

онлайн – через вебпортал электронных услуг ПФУ, с наложением квалифицированной электронной подписи (инструкция здесь).

Обратите внимание! В заявлении указываются реквизиты документов, подтверждающих личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии), реквизиты удостоверения личности, которое дает право на получение денежной выплаты, а еще номер банковского счета для получения выплаты.