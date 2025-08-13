Как оформить помощь ко Дню Независимости?

В основном украинцы могут получить средства без написания заявления, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Однако некоторым людям таки придется оформить назначение помощи. Речь идет о таких лицах:

не является пенсионером; не проходит службу; не работает.

В то же время пенсионерам, которые имеют право на финансовую помощь, выплату будет осуществлено в августе (то есть одновременно вместе с пенсией) в автоматическом режиме. И это не требует никакого дополнительного обращения.

Тем, кто проходит службу, выплату будет проведено по месту службы работодателем (воинской частью) на основании поданной в Пенсионный фонд Украины заявки на финансирование выплаты ко Дню Независимости,

– отметили в ПФУ.

Подать заявление для получения денежных выплат к Дню Независимостии можно следующими способами:

лично (обратившись в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины или в центр предоставления административных услуг по задекларированному или зарегистрированному месту жительства или пребывания);

по почте (направить документы в адрес территориального органа Пенсионного фонда Украины);

онлайн (через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, с наложением электронной подписи).

Обратите внимание! В заявлении нужно указать реквизиты документов, которые подтверждают личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (если она есть в наличии), реквизиты удостоверения личности, которое дает право на получение помощи от правительства, номер банковского счета.