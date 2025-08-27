27 серпня, 18:16
Виплата до Дня Незалежності: чи можна отримати гроші після свята
Основні тези
- Грошові виплати до Дня Незалежності призначені для певних категорій українців, зокрема учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
- Звернутися за призначенням виплати можна до 1 жовтня 2025 року через Пенсійний фонд.
До Дня Незалежності українці мали змогу отримати допомогу від уряду. Йдеться про грошові виплати.
Чи можна отримати гроші після Дня Незалежності?
Їх могли нарахувати певним категоріям українців, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
До цього списку входять:
- учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності;
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
- члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
- члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, які не одружилися вдруге;
- учасники війни та колишні в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога.
Розмір виплати варіювавсь від 3 100 до 450 гривень – залежно від статусу особи.
Однак навіть після 24 серпня українці можуть отримати гроші. Для цього їм слід звернутися до Пенсійного фонду.
Важливо! Звернутись за призначенням грошової виплати можна до 1 жовтня 2025 року.
Які ще виплати можуть отримати українці?
- Уряд продовжив термін виплат для допомоги ВПО ще на пів року – до лютого 2026 року.
- Дорослі й надалі зможуть отримувати 2 000 гривень, а діти та люди з інвалідністю – 3 000 гривень.