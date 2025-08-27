Які зміни запровадили у виплатах ВПО?
Термін виплати продовжили до лютого 2026 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.
Дивіться також Соціальна допомога по-новому: які зміни щодо субсидій та виплат вводить уряд
Виплати передбачені для:
- осіб з інвалідністю І – ІІІ групи;
- сімей з дітьми до 18 років (якщо діти навчаються, то до 23 років );
- сімей, у складі яких лише непрацездатні особи.
Який розмір виплат для ВПО?
Дорослі отримують 2 000 гривень, а діти та люди з інвалідністю – 3 000 гривень. Допомога виплачується щомісяця на кожного члена родини ВПО з вразливих категорій, в яких середньомісячний сукупний дохід на одну людину не перевищує 9 444 гривні.
Також постанова вносить ще низку змін у порядок призначення виплат на проживання для ВПО, а саме:
- наявність коштів на депозитному рахунку понад 100 000 гривень тепер не буде перепоною при призначенні допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також дітям, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування;
- якщо непрацююча працездатна особа після припинення виплати їй допомоги в межах цього ж шестимісячного періоду зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або іншим чином працевлаштувалася, виплата їй допомоги поновлюється.
Продовження виплат відбудеться автоматично, додатково звертатись за ними не потрібно.
Яка ще допомога передбачена ВПО?
- Статус ВПО в Україні надає право на виплати та різні види пільг, але для цього необхідно отримати спеціальну довідку. Зробити це можна у місцевих соціальних службах (ЦНАПи, управління соціального захисту населення, виконавчі органи сільських, селищних чи міських рад) або через Дію.
- Після цього переселенцям передбачена грошова допомога, проте її можуть скасувати, коли середньомісячний дохід на одну особу в родині перевищить 9,44 тисячі гривень. Також виплати не передбачаються, якщо родина повернеться на стару адресу проживання.
- Окрім виплат є щонайменше 9 пільг для ВПО. Серед них – субсидія на оренду житла, компенсація за житло. Також є привілеї для дітей-ВПО: першочергове зарахування до освітніх закладів, безоплатне харчування, безкоштовне оздоровлення, соціальні стипендії, та пільги на проживання у гуртожитка.