Какие изменения ввели в выплатах ВПЛ?

Срок выплаты продлили до февраля 2026 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

Смотрите также Социальная помощь по-новому: какие изменения по субсидиям и выплатам вводит правительство

Выплаты предусмотрены для:

лиц с инвалидностью I – III группы;

семей с детьми до 18 лет (если дети учатся, то до 23 лет);

семей, в составе которых только нетрудоспособные лица.

Какой размер выплат для ВПЛ? Взрослые получают 2 000 гривен, а дети и люди с инвалидностью – 3 000 гривен. Помощь выплачивается ежемесячно на каждого члена семьи ВПЛ из уязвимых категорий, в которых среднемесячный совокупный доход на одного человека не превышает 9 444 гривны.

Также постановление вносит еще ряд изменений в порядок назначения выплат на проживание для ВПЛ, а именно:

наличие средств на депозитном счете более 100 000 гривен теперь не будет преградой при назначении помощи детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, а также детям, в отношении которых установлен факт отсутствия родительской опеки;

если неработающее трудоспособное лицо после прекращения выплаты ему помощи в пределах этого же шестимесячного периода зарегистрировалось в центре занятости как безработное или иным образом трудоустроилось, выплата ему помощи возобновляется.

Продолжение выплат произойдет автоматически, дополнительно обращаться за ними не нужно.

Какая еще помощь предусмотрена ВПЛ?