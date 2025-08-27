Какие изменения ввели в выплатах ВПЛ?
Срок выплаты продлили до февраля 2026 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.
Выплаты предусмотрены для:
- лиц с инвалидностью I – III группы;
- семей с детьми до 18 лет (если дети учатся, то до 23 лет);
- семей, в составе которых только нетрудоспособные лица.
Какой размер выплат для ВПЛ?
Взрослые получают 2 000 гривен, а дети и люди с инвалидностью – 3 000 гривен. Помощь выплачивается ежемесячно на каждого члена семьи ВПЛ из уязвимых категорий, в которых среднемесячный совокупный доход на одного человека не превышает 9 444 гривны.
Также постановление вносит еще ряд изменений в порядок назначения выплат на проживание для ВПЛ, а именно:
- наличие средств на депозитном счете более 100 000 гривен теперь не будет преградой при назначении помощи детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, а также детям, в отношении которых установлен факт отсутствия родительской опеки;
- если неработающее трудоспособное лицо после прекращения выплаты ему помощи в пределах этого же шестимесячного периода зарегистрировалось в центре занятости как безработное или иным образом трудоустроилось, выплата ему помощи возобновляется.
Продолжение выплат произойдет автоматически, дополнительно обращаться за ними не нужно.
Какая еще помощь предусмотрена ВПЛ?
- Статус ВПЛ в Украине дает право на выплаты и различные виды льгот, но для этого необходимо получить специальную справку. Сделать это можно в местных социальных службах (ЦНАПы, управления социальной защиты населения, исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов) или через Дію.
- После этого переселенцам предусмотрена денежная помощь, однако ее могут отменить, когда среднемесячный доход на одного человека в семье превысит 9,44 тысячи гривен. Также выплаты не предусматриваются, если семья вернется на старый адрес проживания.
- Кроме выплат есть по меньшей мере 9 льгот для ВПЛ. Среди них – субсидия на аренду жилья, компенсация за жилье. Также есть привилегии для детей-ВПЛ: первоочередное зачисление в образовательные учреждения, бесплатное питание, бесплатное оздоровление, социальные стипендии, и льготы на проживание в общежитиях.