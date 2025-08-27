Чи можна отримати гроші після Дня Незалежності?
Їх могли нарахувати певним категоріям українців, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
До цього списку входять:
- учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності;
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
- члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
- члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, які не одружилися вдруге;
- учасники війни та колишні в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога.
Розмір виплати варіювавсь від 3 100 до 450 гривень – залежно від статусу особи.
Однак навіть після 24 серпня українці можуть отримати гроші. Для цього їм слід звернутися до Пенсійного фонду.
Важливо! Звернутись за призначенням грошової виплати можна до 1 жовтня 2025 року.
Які ще виплати можуть отримати українці?
- Уряд продовжив термін виплат для допомоги ВПО ще на пів року – до лютого 2026 року.
- Дорослі й надалі зможуть отримувати 2 000 гривень, а діти та люди з інвалідністю – 3 000 гривень.