Можно ли получить деньги после Дня Независимости?
Их могли начислить определенным категориям украинцев, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Читайте также Может ли ветеран получить единовременную денежную помощь
В этот список входят:
- участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства;
- лица с инвалидностью вследствие войны;
- лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной;
- члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью, которые не женились во второй раз;
- участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, которые были насильно вывезены на принудительные работы, дети партизан, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага.
Размер выплаты варьировался от 3 100 до 450 гривен – в зависимости от статуса лица.
Однако даже после 24 августа украинцы могут получить деньги. Для этого им следует обратиться в Пенсионный фонд.
Важно! Обратиться за назначением денежной выплаты можно до 1 октября 2025 года.
Какие еще выплаты могут получить украинцы?
- Правительство продлило срок выплат для помощи ВПЛ еще на полгода – до февраля 2026 года.
- Взрослые и в дальнейшем смогут получать 2 000 гривен, а дети и люди с инвалидностью – 3 000 гривен.