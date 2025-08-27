Можно ли получить деньги после Дня Независимости?

Их могли начислить определенным категориям украинцев, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

В этот список входят:

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства;

лица с инвалидностью вследствие войны;

лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной;

члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью, которые не женились во второй раз;

участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, которые были насильно вывезены на принудительные работы, дети партизан, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага.

Размер выплаты варьировался от 3 100 до 450 гривен – в зависимости от статуса лица.

Однако даже после 24 августа украинцы могут получить деньги. Для этого им следует обратиться в Пенсионный фонд.

Важно! Обратиться за назначением денежной выплаты можно до 1 октября 2025 года.

Какие еще выплаты могут получить украинцы?