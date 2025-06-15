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Економіка Соцвиплати Хто може отримати гроші на догляд за пенсіонером
15 червня, 15:02
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Хто може отримати гроші на догляд за пенсіонером

Катерина Добровольська
Основні тези
  • В Україні надається щомісячна виплата громадянам, які доглядають за родичами з підтвердженими медичними проблемами та проживають разом з ними.
  • Для отримання компенсації потрібно подати пакет документів, включаючи медичні висновки, а розмір допомоги визначається індивідуально на основі доходу сім'ї.

В Україні діє програма грошової допомоги на догляд за пенсіонерами. Виплати призначаються тим, хто піклується про літніх родичів і потребує фінансової підтримки.

Хто може отримати гроші на догляд за пенсіонером

Відповідно до постанови Кабміну №859, громадяни можуть отримувати щомісячну виплату, якщо піклуються про родичів із підтвердженими медичними проблемами та проживають разом з ними, повідомляє 24 Канал.

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Право на компенсацію мають ті, хто:

  • має родинний зв’язок з особою, що потребує догляду;
  • спільно проживає з нею та веде спільне господарство;
  • має підтвердження від лікарів про стан здоров’я людини.

Для оформлення компенсації потрібно подати пакет документів: паспорт, ІПН, заяви, довідки про доходи, а також медичні висновки, що підтверджують потребу у догляді.

Який розмір допомоги на догляд за пенсіонером

Розмір допомоги розраховують індивідуально: це різниця між прожитковим мінімумом (на 2025 рік це 2 920 гривень) та середнім місячним доходом сім’ї, поділеним на кількість її членів.