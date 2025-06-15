В Україні діє програма грошової допомоги на догляд за пенсіонерами. Виплати призначаються тим, хто піклується про літніх родичів і потребує фінансової підтримки.

Хто може отримати гроші на догляд за пенсіонером

Відповідно до постанови Кабміну №859, громадяни можуть отримувати щомісячну виплату, якщо піклуються про родичів із підтвердженими медичними проблемами та проживають разом з ними, повідомляє 24 Канал.

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Право на компенсацію мають ті, хто:

має родинний зв’язок з особою, що потребує догляду;

спільно проживає з нею та веде спільне господарство;

має підтвердження від лікарів про стан здоров’я людини.

Для оформлення компенсації потрібно подати пакет документів: паспорт, ІПН, заяви, довідки про доходи, а також медичні висновки, що підтверджують потребу у догляді.