Українці зможуть витратити кошти з "Національного кешбеку" на товари з Укрпошти
- Українці можуть використовувати кошти з "Національного кешбеку" для придбання товарів українського виробництва в Укрпошті.
- У відділеннях Укрпошти доступно понад 350 найменувань товарів, включаючи продукти харчування, побутову хімію, та господарські товари.
В Україні розширили дію програми "Національний кешбек". Відтепер можна придбати товари українського виробництва за допомогою даної картки.
Які зміни відбулися щодо кешбеку
Станом на зараз у відділеннях Укрпошти доступно понад 350 найменувань товарів, представлених у програмі "Національний кешбек", повідомляє 24 канал з посиланням на Укрпошту.
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Уряд продовжує активно розширювати можливості використання накопичених коштів за програмою "Національний кешбек", сприяючи економічному розвитку та підтримці українського бізнесу. Відтепер у відділеннях Укрпошти українці можуть розраховуватися карткою Національний кешбек не лише для оплати послуг, а й для придбання товарів вітчизняного виробництва,
— повідомили на сайті компанії.
Українцям розповіли, що серед доступних у відділеннях товарів, представлених у програмі "Національний кешбек":
- продукти харчування;
- побутова хімія;
- господарські товари.
Крім того, грошима, які накопичені на картці Національний кешбек, можна оплатити мобільний зв’язок, поштові та комунальні послуги. До того ж їх можна використати для передплати періодичних видань, придбання художніх марок та для пожертв на підтримку Збройних Сил України.
Це не лише зручний спосіб підтримати українських виробників, але й важлива та позитивна зміна для наших клієнтів. У тих селах, де немає торгових точок, зареєстрованих у програмі, Укрпошта надасть більше можливостей для витрачання накопичених коштів. Все просто, зручно і без жодних труднощів,
— сказав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
Цікаво! У тексті наголошується, що Державна програма "Національний кешбек" спрямована на підтримку громадян та стимулювання попиту на українські товари. Водночас Укрпошта популяризує вітчизняні товари та їх доступнішими для мільйонів громадян, особливо у віддалених регіонах.