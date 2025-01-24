Українці зможуть витратити кошти з "Національного кешбеку" на товари з Укрпошти

В Україні розширили дію програми "Національний кешбек". Відтепер можна придбати товари українського виробництва за допомогою даної картки.

Які зміни відбулися щодо кешбеку

Станом на зараз у відділеннях Укрпошти доступно понад 350 найменувань товарів, представлених у програмі "Національний кешбек", повідомляє 24 канал з посиланням на Укрпошту.

Читайте також Українці змогли накопичити 1 мільярд гривень "Національного кешбеку"

Уряд продовжує активно розширювати можливості використання накопичених коштів за програмою "Національний кешбек", сприяючи економічному розвитку та підтримці українського бізнесу. Відтепер у відділеннях Укрпошти українці можуть розраховуватися карткою Національний кешбек не лише для оплати послуг, а й для придбання товарів вітчизняного виробництва,

— повідомили на сайті компанії.

Українцям розповіли, що серед доступних у відділеннях товарів, представлених у програмі "Національний кешбек":

продукти харчування;

побутова хімія;

господарські товари.

Крім того, грошима, які накопичені на картці Національний кешбек, можна оплатити мобільний зв’язок, поштові та комунальні послуги. До того ж їх можна використати для передплати періодичних видань, придбання художніх марок та для пожертв на підтримку Збройних Сил України.

Це не лише зручний спосіб підтримати українських виробників, але й важлива та позитивна зміна для наших клієнтів. У тих селах, де немає торгових точок, зареєстрованих у програмі, Укрпошта надасть більше можливостей для витрачання накопичених коштів. Все просто, зручно і без жодних труднощів,

— сказав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Цікаво! У тексті наголошується, що Державна програма "Національний кешбек" спрямована на підтримку громадян та стимулювання попиту на українські товари. Водночас Укрпошта популяризує вітчизняні товари та їх доступнішими для мільйонів громадян, особливо у віддалених регіонах.