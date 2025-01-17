Які результати дії програми "Національний кешбек"

Зараз програмою користуються близько 4,7 мільйона громадян, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.

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Юлія Свириденко Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Програма продовжує демонструвати динаміку зростання – до неї долучається дедалі більше громадян різних вікових груп. Цьому сприяє також активне залучення банків: з моменту запуску програми їхня кількість зросла вдвічі – з 10 до 20.

Ключові цифри, відносно "Національного кешбеку", станом на 16 січня 2025 року:

сума накопиченого кешбеку сягнула 1 мільярд гривень;

виплачено було 388,4 мільйона гривень кешбеку;

отримати кешбек можна за 355 443 товарів;

у програмі взяли участь 1 672 виробники;

65% українців, які використовують кешбек – жінки, 35% – чловіки.

Зверніть увагу! За словами Свириденко, програма "Національного кешбеку" діятиме до кінця 2025 року.