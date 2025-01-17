Економікам, що розвиваються, слід готуватися до проблем

Зокрема висока політична невизначеність стримуватиме інвестиції розвинених країн у бідніші країни, пише 24 канал з посиланням на Global Economic Prospects Світового банку.

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Економіки, що розвиваються, мають найслабші довгострокові перспективи від початку двадцять першого століття. Так занадто мало країн мають шанс вирости з країни з низьким рівнем доходу до рівня країни із середнім рівнем доходу протягом наступних 25 років.

Економіки, що розвиваються, які на початку століття рухалися шляхом скорочення розриву в доходах із найбагатшими економіками, зараз здебільшого відстають ще більше,

– сказав головний економіст Світового банку Індерміт Гілл.

Згідно з прогнозом, світова економіка зросте на 2,7% у 2025-2026 роках. А це нижче середнього показника в 3,1% до світової пандемії Covid-19. Крім того, це занадто мало, аби допомогти бідним країнам наздогнати багатші.

Більшість країн, що розвиваються, зіштовхуються з різними проблемами:

слабкі інвестиції;

зростання продуктивності;

старіння населення;

екологічні кризи.

Проблеми світової економіки

Водночас світова економіка зіштовхується з проблемами через зміни в торгівельній політиці та геополітичну напруженість. Наприклад, війна Росії проти України з 2022 року і боротьба Ізраїлю з ХАМАС і Хезболлою з минулого року вдарили по світовій економіці.

Таким чином відбулися збої в постачанні товарів і ланцюжках постачань. Ба більше, конкуренція, яка зростає між США і Китаєм, створила напруженість у світовій торгівлі.

Важливо! Тим часом Дональд Трамп пообіцяв запровадити низку мит, погрожуючи перевернути торгівельні моделі та потенційно спровокувати інфляцію.

До чого готуватися економікам країн, що розвиваються

У звіті йдеться, що економіки, які розвиваються, і країни з ринком, який знаходиться у стадії формування (включно з Китаєм, Індією та Бразилією), внесли близько 60% світового зростання з 2000 року. А це вдвічі більше за їхню частку в 1990-х роках. Однак тепер їхньою проблемою є:

зовнішні загрози з боку протекціоністських заходів;

геополітичної фрагментації;

перешкоди в реалізації структурних реформ.

Крім того, темпи досягнення країн з низьким рівнем доходу (з валовим національним доходом на душу населення близько 3 доларів на день) сповільнилися. Але 39 країн зросли з 2000 року.

Однак 26 все ще перебувають у стані стагнації через слабке зростання, насильство і конфлікти. До того ж слід враховувати посилення наслідків зміни клімату.

Зауважте! Гілл зазначив, що "економіки, що розвиваються, не повинні плекати ілюзій щодо майбутньої боротьби", бо наступні 25 років будуть важчим випробуванням, ніж попередні 25.