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Економіка Соцвиплати Яка допомога на поховання передбачена для пенсіонерів у 2025 році
6 квітня, 11:31
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Яка допомога на поховання передбачена для пенсіонерів у 2025 році

Катерина Добровольська

Після втрати близької людини родичам зазвичай потрібно розвʼязувати фінансові питання, зокрема пов'язані з оплатою поховання. Чи надає держава допомогу на поховання у 2025 році, читайте далі.

Хто може отримати виплату на поховання

Виплату на поховання можна отримати у 2025 році, але вона не призначається, якщо пенсіонер перебував на повному державному утриманні, а витрати на поховання були покриті з бюджету, передає 24 Канал із посиланням на ПФУ

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Розмір допомоги у 2025 році також залежить від закону, за яким пенсіонер отримував пенсію:

  • Звичайна пенсія – сума, що дорівнює двомісячній пенсії померлого.
  • Військова пенсія – виплата рівна тримісячній пенсії, але не менше 13 420 гривень.

Як отримати допомогу на поховання

Для отримання допомоги на поховання необхідно звернутися до Пенсійного фонду та подати паспорт і ідентифікаційний код заявника. Окрім цього, потрібно буде взяти із собою:

  • заяву на виплату допомоги;
  • витяг із Державного реєстру актів цивільного стану або довідку про смерть пенсіонера, а також свідоцтво про смерть.