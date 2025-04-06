Хто може отримати виплату на поховання
Виплату на поховання можна отримати у 2025 році, але вона не призначається, якщо пенсіонер перебував на повному державному утриманні, а витрати на поховання були покриті з бюджету, передає 24 Канал із посиланням на ПФУ.
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Розмір допомоги у 2025 році також залежить від закону, за яким пенсіонер отримував пенсію:
- Звичайна пенсія – сума, що дорівнює двомісячній пенсії померлого.
- Військова пенсія – виплата рівна тримісячній пенсії, але не менше 13 420 гривень.
Як отримати допомогу на поховання
Для отримання допомоги на поховання необхідно звернутися до Пенсійного фонду та подати паспорт і ідентифікаційний код заявника. Окрім цього, потрібно буде взяти із собою:
- заяву на виплату допомоги;
- витяг із Державного реєстру актів цивільного стану або довідку про смерть пенсіонера, а також свідоцтво про смерть.