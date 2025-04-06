Кто может получить выплату на погребение

Выплату на погребение можно получить в 2025 году, но она не назначается, если пенсионер находился на полном государственном содержании, а расходы на погребение были покрыты из бюджета, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Размер пособия в 2025 году также зависит от закона, по которому пенсионер получал пенсию:

Обычная пенсия – сумма, равна двухмесячной пенсии умершего.

Военная пенсия – выплата равна трехмесячной пенсии, но не менее 13 420 гривен.

Как получить помощь на погребение

Для получения помощи на погребение необходимо обратиться в Пенсионный фонд и подать паспорт и идентификационный код заявителя. Кроме этого, нужно будет взять с собой: