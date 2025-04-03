При каких условиях засчитывается стаж за предпринимательство до 2004 года

Законодательство предусматривает, что периоды осуществления предпринимательской деятельности до 1 января 2004 года, нужно подтверждать соответствующими документами, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Речь идет, в том числе и о деятельности, что осуществлялась с применением специального торгового патента.

Какие подтверждающие документы для этого нужны:

специальный торговый патент;

документы о приобретении специального торгового патента (платежные поручения, банковские квитанции, документы, подтверждающие почтовый перевод).

Какое количество стажа нужно для выхода на пенсию в 2025

Минимальное количество стажа, которое нужно для выхода на пенсию зависит от возраста:

для тех, кто хочет выйти на пенсию в 60 лет минимум в 2025 году составляет 32 года страхового стажа;

минимум в 2025 году составляет 32 года страхового стажа; в 63 года – 22 года страхового стажа;

– 22 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Обратите внимание! Количество стажа, которое нужно приобрести будет расти в последующие годы.