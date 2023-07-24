Арешт резервів Центробанку Росії під питанням: що буде з відбудовою України, – The Economist

У Європі побоюються, що у разі арешту російських активів та передачі їх Україні для відбудови, такі дії підірвуть репутацію блоку згідно з міжнародним правом.

Юридичні перешкоди величезні

Зараз в Євросоюзі заморожено понад 200 мільярдів євро активів Центрального банку Росії. Чимало політиків хочуть, аби ці кошти використали для оплати збитків, завданих Україні вторгненням Росії.

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Проблема передачі Україні таких коштів полягає у тому, що в міжнародному праві немає чіткого способу арешту активів без голосування в Раді Безпеки ООН, рішення Міжнародного суду тощо. А для кожного з них потрібна згода Росії.

Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії, під час виступу на щорічній конференції з відновлення України в Лондоні 21 червня оголосила: її комісія, а це виконавчий орган блоку, до літа виступить із пропозицією використати заморожені активи Росії.

Втім посли 27 країн-членів Євросоюзу дійшли висновку, що юридичні перешкоди будуть величезними. Відтак лідери країн блоку після цього повідомили Комісію про обмеження будь-якої пропозиції, яка є юридично правдоподібною:

А це обкласти податком на непередбачувані прибутки приватні фірми, які утримують заморожені російські активи. Вони таким чином отримують від них прибуток.

Цей план відклали до кінця літа через те, що він суперечливий для країн-членів. Крім цього, Європейський центральний банк також застерігає щодо цього.

Чи обґрунтований план

Втім юридично, кажуть експерти, план обґрунтований. Приватний кліринговий центр і депозитарій цінних паперів у Бельгії Euroclear був змушений припинити всі платежі до Росії внаслідок санкцій. Активи та готівка, на яких він зараз тримається, складає майже 200 мільярдів євро. А менші суми заморожені на рахунках подібних фірм в інших місцях.

Проте такі холдинги генерують прибуток й надалі. Якщо взяти до уваги Euroclear, то 720 мільйонів євро прибутку компанія отримала тільки в першому кварталі 2023 року.

Цей прибуток можна було б оподатковувати більшим податком — за ставкою, що наближається до 100%, — щоб отримати дохід. Розрахункова палата зберігає щось для компенсації витрат на управління готівкою (які, за словами Euroclear, становили 9 мільйонів євро за перші три місяці 2023 року), а також для будь-яких вищих вимог до капіталу, які призначають регулятори,

– пише The Econimist.

Проблемою може стати те, що репутація євро похитнеться. Такі побоювання висловили в ЄЦБ, а також деякі міністри фінансів. Відтак будь-який крок проти активів російського центробанку може підірвати євро та європейські державні облігації як засіб збереження вартості для інших центральних банків у всьому світі. Для виправлення цього Європа повинна діяти в тандемі з іншими державами G7.

Яка репутаційна шкода вже завдана

Критики позиції ЄЦБ вже стверджують, що резерви стали непотрібними для Росії, коли їх заморозили.

що G7 чітко заявила, що заморожування залишатиметься доти, поки Росія не заплатить за збитки, завдані Україні. Таким чином це надасть Росії стимул для врегулювання цієї ситуації.

Тому якщо вдасться досягти згоди між країнами G7, Європейська комісія, ймовірно, представить пропозицію щодо цього питання після літа.