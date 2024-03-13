Хто зможе отримати грошову допомогу від ООН

ВПО в Україні, що перебувають у районах бойових дій та отримують пенсію, мають можливість одержати додаткову фінансову підтримку від ООН. Ця допомога доступна також для пенсіонерів зі статусом ВПО.

Хто має право на виплати

Процедура нарахування цих виплат визначена постановою Кабінету Міністрів № 781 від 28 липня 2023 року. Кошти надаються через програми ООН, а список бенефіціарів формується на підставі даних Пенсійного фонду.

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Для отримання допомоги не потрібно подавати заяву до відповідних організацій, оскільки виплати здійснюються автоматично.

Ось критерії для отримання додаткової допомоги для пенсіонерів ВПО:

Отримують пенсію розміром менше ніж 3 250 гривень, включаючи всі надбавки та компенсації, передбачені законодавством.

Мешкають у районах з активними або потенційними бойовими діями, визначеними за офіційним переліком.

Не отримували з 1 березня 2023 року інші види міжнародної допомоги або допомоги для ВПО.

Де отримати виплати

Виплата додаткової грошової допомоги від ВПП ООН здійснюється пенсіонерам, які проживають у регіонах активних або можливих військових дій, а саме:

Дніпропетровська область,

Донецька область,

Запорізька область,

Луганська область,

Миколаївська область,

Сумська область,

Харківська область,

Херсонська область,

Чернігівська область.

! Ці території визначені згідно з наказом Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року.

Критерії отримання допомоги для пенсіонерів ВПО включають: