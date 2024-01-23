Лише для однієї області: кому повернуть гроші за купівлю дров на зиму

Цієї зими для українців передбачена ще одна одноразова грошова допомога. Для тих, хто купує дрова на зиму, благодійний фонд "Карітас Полтава" за підтримки Католицької служби допомоги (CRS) у межах проєкту "Гроші на теплу зиму" для ВПО, надасть виплати.

Хто може отримати

Одноразову фінансову допомогу на купівлю дров можуть отримати ВПО, які прибули із зон бойових дій після 24 лютого 2022 року та зареєструвалися в Полтавській області. Також дохід таких родин має бути меншим за фактичний прожитковий мінімум 5,4 тисячі гривень.

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Додатковою умовою є те, що родини не мали користуватися такою ж допомогою від інших організацій.

До слова, щоб отримати допомогу, треба відповідати одній із категорій вразливості:

серед членів сім'ї є громадянин з інвалідністю;

серед членів сім'ї є людина з важким захворюванням;

самотня людина віком понад 55 років або домогосподарство, що складається з одного-двох літніх людей, які не мають підтримки рідних;

одинокі матері/батьки або опікуни неповнолітніх дітей, недієздатних людей;

багатодітні сім'ї (три або більше неповнолітніх дітей);

вагітні жінки або матері з дітьми до трьох років.

Куди звернутися

З 23 по 24 січня включно потрібно звернутися за однією з адрес:

23 числа з 10:00 – у селищі Шишаки, вул. Кирила Осьмака, 56/1;

23 числа з 13:00 – у селі Білоцерківка, вул. Лесі Українки, 11;

24 числа з 10:00 – у місті Глобине, вул. Центральна, 281;

24 числа з 10:00 – у селі Оболонь, вул. Соборності, 17;

24 числа з 13:00 – у селищі Семенівка, вул. Незалежності, 44.

Які документи знадобляться